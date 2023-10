Il professionista Marco Pipponzi firma due progetti nella rivista ’Architettitaliani’

Nel primo numero della rivista ‘Architettitaliani’, pubblicato di recente, anche due progetti a firma dell’architetto civitanovese Marco Pipponzi. Si tratta di un condominio ultimato nel 2022, nel quartiere Maranello, tra via Friuli e via Doria, e della ristrutturazione della casa dell’artista Arnoldo Ciarrocchi, in contrada Asola. L’editore è la Rde di Roma, patrocinata da vari enti, tra i quali il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consiglio Nazionale degli Architetti, la Federcostruzioni e il Comune di Roma. Un’opera editoriale alla sua prima pubblicazione che vuole dare voce ai tanti progettisti che vivono e operano nel nostro paese, quali testimoni della contemporaneità, al di fuori del circolo internazionale delle archistar. Un comitato d’onore presieduto dall’architetto Francesco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, ha selezionato 230 progetti tra quelli inviati da tutte le regioni. Per le Marche i progettisti presenti nella rivista sono nove tra i quali l’architetto Pipponzi, con i due progetti presenti a Civitanova. Il condominio del quartiere Maranello è stato realizzato dall’impresa di famiglia, il cui titolare è il fratello Paolo, mentre la ristrutturazione della casa dell’artista Arnoldo Ciarrocchi è stata commissionata dalla Was srl, presieduta da Anna Maria Malaisi, e dove ha sede la Navitas Coliving, una moderna struttura ricettiva dov’è possibile soggiornare e lavorare in smart, in un contesto naturalistico e storico.