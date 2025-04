Il professor Corvaro da re Carlo III: "Un onore il confronto sul clima"

"Mercoledì ho avuto l’onore di incontrare a Roma re Carlo III d’Inghilterra. La sua leadership nella lotta al cambiamento climatico è riconosciuta a livello globale ed è guidata da una profonda comprensione della questione. Parlare con lui di energia pulita e sviluppo sostenibile è stata un’esperienza davvero unica". Lo racconta il professor Francesco Corvaro (nella foto con il monarca inglese), civitanovese, docente alla Politecnica delle Marche di fisica e tecnica industriale, inviato del governo italiano per le problematiche del cambiamento climatico appunto. In tale veste ha preso parte all’incontro con il sovrano del Regno Unito.

Corvaro vanta un’esperienza ventennale in termodinamica ed energie rinnovabili, nonché collaborazioni con il mondo accademico americano. "In un momento di forti tensioni internazionali e sfide per il multilateralismo – ha detto – esempi come quello di Carlo III ci ricordano quanto siano essenziali il dialogo e la cooperazione. La vera sfida nel percorso verso la sostenibilità infatti spesso non risiede tanto nella tecnologia o nelle risorse, quanto nella mancanza di dialogo tra i popoli che condividono la stessa casa: il nostro delicato pianeta Terra. Questo vale ancora di più per le giovani generazioni – ha aggiunto il professor Corvaro – che erediteranno sia le opportunità, che le conseguenze delle decisioni prese oggi. Abbiamo bisogno pertanto di più ascolto, più visione e di un senso condiviso di responsabilità".

Ennio Ercoli