Il professor Gazzani:: "Un’esperienza da ripetere"

Abbiamo parlato con il professore Dino Gazzani, che ha avuto l’idea di portarci sul Monte Conero e gli abbiamo rivolto alcune domande.

Perché ha scelto il Monte Conero come destinazione?

"Ho cominciato a pensare a questo itinerario – ha risposto il professor Gazzani – quando mi è stato chiesto di fare una gita per il Progetto Accoglienza delle classi prime. In particolare mi era stato chiesto di fare un’uscita con passeggiate semplici in mezzo alla natura, allora ho scelto il Conero perché è molto sicuro".

Cosa pensa sia rimasto maggiormente impresso ai ragazzi di questa gita?

"Secondo me, ascoltando anche i loro commenti, è stata l’attività di l’Orienteering perché è divertente ed ha un aspetto educativo molto particolare".

Cosa non ha gradito molto della gita?

"Non ci sono aspetti che non mi sono piaciuti con i ragazzi mi diverto sempre".

Rifarebbe in futuro una gita simile, magari per un’altra classe prima?

"Certamente, perché – conclude il professor Gazzani – il posto è sempre lo stesso, ma ogni volta, grazie alla presenza di alunni diversi, si possono fare esperienze particolari, accorgersi di nuove cose, vedere lo stesso panorama con occhi diversi".

Leonardo Lazzarini,

Vanessa Sgariglia 1ª A