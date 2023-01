Il professor Iannuzzi è libero, ma non può entrare ad Ancona

Torna libero, ma non potrà avvicinarsi ad Ancona, il professor Osvaldo Iannuzzi, accusato di aver abusato di una giovane commessa con la complicità di Giuseppe Paladino, muratore, e di un’altra persona. Il fatto sarebbe avvenuto il 24 aprile del 2021 a Porto Recanati, dove abitavano entrambi. Secondo l’accusa, durante una festa la commessa avrebbe accompagnato i tre uomini a casa di Iannuzzi, dove lui voleva prendere altre bottiglie di vino; ma lì, Padalino e l’altro l’avrebbero bloccata mentre il professore, che all’epoca lavorava a Castelfidardo, abusava di lei. A maggio, dopo che i due l’avrebbero ricontattata, la ragazza li aveva denunciati, e a febbraio erano stati arrestati. Per loro è in corso il processo, in tribunale a Macerata. Per Iannuzzi, l’avvocato Luca Froldi aveva già ottenuto i domiciliari in Campania. Ma nei giorni scorsi il collegio che si sta occupando del processo, su richiesta dello stesso difensore, ha disposto la liberazione dell’imputato, imponendogli solo il divieto di avvicinamento al Comune di Ancona, dove si trova la donna che lo ha denunciato. I due imputati hanno sempre respinto ogni accusa, e sono pronti a dimostrarlo in aula. La prossima udienza si terrà il 22 maggio.

Paola Pagnanelli