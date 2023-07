Il professore Paolo Morbidoni vince il premio letterario Unitre

"Un viaggio in treno da Civitanova a San Severino parlando di filosofia con i ragazzi". È l’idea che ha portato il trentenne civitanovese Paolo ‘Percy’ Morbidoni, insegnante di filosofia e psicologia alle scuole superiori, ad aggiudicarsi la quinta edizione del Premio letterario Unitre Civitanova. Il concorso premiava i migliori racconti sul tema del ‘Carpe diem’ di Orazio, ventinove quelli che hanno avuto accesso alla fase finale, e nella serata che si é svoltanel giardino della Pinacoteca Moretti sono stati decretati i vincitori: primo posto appunto per Morbidoni, con il suo "Potremmo fare in modo che l’Espresso per Hogwarts arrivi domani", seguito da Gianni Pennesi di Corridonia ed Elisa Marchinetti di Noceto (Parma). Menzionati anche gli autori Gian Paola Pintus da Oristano e Marina Trazi di Correggio da Reggio Emilia. I finalisti sono stati valutati dalla giuria degli studenti, composta da alcuni alunni delle classi 3ªA e 3ªB del liceo classico dell’IIs Da Vinci, coordinati dalla docente di Lettere Maria Grazia Baiocco. La giuria tecnica, che ha selezionato i vincitori, era invece formata dalla presidente Maria Grazia Baiocco, dal docente universitario Giuseppe Rivetti e dallo scrittore Vittorio Graziosi. Tra gli ospiti della serata, la voce recitante Pamela Olivieri e Fabio Capponi al piano, oltre al filosofo Cesare Catà e la cantante Ludovica Gasparri. "L’idea? Ho pensato – racconta al Carlino Morbidoni – al viaggio in treno che compio ogni mattina per andare a scuola. E così ho immaginato di parlare di filosofia con i ragazzi, in una sorta di abbecedario con pensatori dalla A alla P, dove P sta per il mio soprannome ‘Percy’. Il racconto é l’appendice ad un mio futuro libro e l’obiettivo é stimolare le domande nei ragazzi, sviluppando in loro quel pensiero critico che i social rischiano di svilire". Quanto al tema del ‘Carpe diem’, Morbidoni spiega di averlo individuato "non nella necessità di prendere il treno giusto al momento giusto, ma di vivere bene ogni attimo all’interno del vagone, accettando gioie e dolori".

Francesco Rossetti