Tante adesioni per il progetto per Servizi e infrastrutture sociali di comunità, ospitato dal comitato Croce Rossa Italiana di Matelica. L’iniziativa, rivolta agli ultra65enni per promuoverne il benessere sociale, ha visto nella sola Matelica circa 150 interventi attivati dallo scorso 1 ottobre, tra cui i servizi Oss ed educativo, entrambi a domicilio, la fisioterapia con 3 gruppi per un totale di 38 utenti ed il servizio psicologo per un totale di 33 utenti. Venerdì c’è stato in merito un incontro nella sede Cri di Matelica, a cui hanno preso parte il presidente del comitato cittadino Domenico Belardinelli, la coordinatrice Cooss Marche del progetto Marta Modesti, il vicesindaco Denis Cingolani, il presidente dell’Unione montana Matteo Cicconi e il coordinatore d’Ambito 17 Valerio Valeriani. m.p.