Il progetto "Defibrilla Macerata". Un manichino di rianimazione per formare gli operatori sanitari

L’Asd Nordic Walking Ad Astra Macerata ha donato "Astrid" all’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Macerata. "Astrid" è un manichino di rianimazione avanzata (valore 10mila euro) acquistato con i fondi raccolti da "Defibrilla Macerata", iniziativa voluta dai responsabili dell’Asd Simonetta Barucca e Marco Capponi, per ringraziare il dottor Emanuele Iacobone, la dottoressa Milena Mirabile, e gli altri professionisti che l’8 ottobre del 2022 salvarono Andrea (presente in sala), atleta agonista, colto da malore durante la tappa del campionato italiano di nordic walking all’Abbadia di Fiastra. Un dono particolarmente gradito. Grazie ad Astrid, per l’intero 2024, i medici Emanuele Iacobone e Daniele Elisei della Rianimazione di Macerata, Antonio Di Paola di Civitanova e Maria Rosaria Caporale di Ascoli, effettueranno corsi per formare più di 80 operatori sanitari dell’Ast Macerata. L’obiettivo è migliorare tutti la gestione e il trattamento delle emergenze cardio-respiratorie e dell’arresto cardiaco. Astrid è un manichino ad alta fedeltà, in grado di riprodurre in modo tecnologico e molto vicino alla realtà la fisiologia umana. L’Asd Nordic Walking Ad Astra Macerata ringrazia coloro che hanno contribuito all’acquisto del manichino e la prof Paola Nicolini dell’Università di Macerata che ha presieduto l’incontro. "Ogni donazione è una dimostrazione di riconoscenza nei confronti del nostro operato e siamo grati all’Asd Nordic Walking Ad Astra", dice Marco Ricci, direttore generale dell’Ast. "Le manovre di rianimazione fanno la differenza tra la vita e la morte", commenta il direttore sanitario Daniela Corsi. "Grazie al manichino, i professionisti dell’Ast Macerata saranno aggiornati e pronti".

f. v.