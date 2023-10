Il progetto del biciplan divide in tre la Ztl

"Con il biciplan la Ztl sarà divisa in tre parti (nord, centro e sud ), e ciò farà sì che nessun residente autorizzato percorrerà più corso Matteotti, da un capo all’altro, per fare le sue compere o i suoi giri, invece di parcheggiare subito la macchina. Inoltre, chi entrerà a Porto Recanati dal quartiere Castennou potrà arrivare in auto al massimo fino a piazza Brancondi".

A dirlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, che continua a fornire novità riguardo al nuovo (e discusso) piano di mobilità ciclistica. L’occasione c’è stata lunedì, a Palazzo Volpini, durante l’incontro tra l’amministrazione comunale e il comitato di quartiere Castennou (rappresentato dal presidente Cristiana Mataloni e dal suo vice Francesca Cingolani). Presenti il sindaco Andrea Michelini, gli assessori Stefania Stimilli e Sonia Alessandrini, oltre ai consiglieri Gianluigi Serena, Maria Teresa Zaccari e Francesco Quercetti. "Per quanto riguardo l’entrata nord del paese, che ricade nel quartiere Castennou, ci sono due ipotesi – ha affermato Riccetti –. La prima è cambiare il senso di marcia in via Pastrengo, che non servirà più a entrare in paese ma solo per uscire. In tal caso, sarà cambiata la viabilità anche lungo via Castelnuovo e via Rosselli: da senso unico in uscita, entrambe diventeranno utili esclusivamente per entrare in paese. La seconda ipotesi prevede invece di non toccare via Pastrengo – ha aggiunto Riccetti –, che rimarrebbe col senso unico per accedere nel paese. Tuttavia, per entrambe le ipotesi, le auto non avranno modo di immettersi su corso Matteotti, e anzi potranno arrivare solo in piazza Brancondi".

Allo stesso tempo, la Mataloni ha chiesto più controlli della polizia locale a Castennou, spiegando che spesso i parcheggi per disabili vengono usati impropriamente da chi non ha diritto. E ancora, il comitato ha voluto aggiornamenti sulla richiesta presentata per annettere piazza Kronberg al quartiere Castennou, visto che a oggi ricade su Scossicci-Del Sole.

"Nonostante tale richiesta fosse già stata presentata all’amministrazione Mozzicafreddo – ha poi commentato Mataloni –, sembrerebbe che pure l’amministrazione Michelini non abbia intenzione, nel breve termine, di portare la questione in Consiglio comunale. Inoltre, come comitato abbiamo spinto molto affinché la Ztl estiva parta la domenica pomeriggio al posto dell’isola pedonale, e venga poi anticipata come orario negli altri giorni. L’amministrazione sta valutando il da farsi".