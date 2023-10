Il progetto del biciplan divide la città

Se da un lato i commercianti del centro si sono schierati contro il biciplan, perché preoccupati dalle possibili modifiche alla viabilità di corso Matteotti, dall’altro gli abitanti ed esercenti del quartiere Europa si dicono invece a favore. È quanto emerso nell’assemblea pubblica di mercoledì, a Palazzo Volpini (nella foto), dove l’amministrazione di Porto Recanati si è incontrata con i residenti e il comitato di quartiere Europa (presieduto da Paolo Falaschini). L’argomento del giorno era proprio discutere le prime misure che verranno attuate in città con il nuovo piano di mobilità ciclistica. Presenti il sindaco Andrea Michelini, l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti, quella ai Servizi sociali Sonia Alessandrini e i consiglieri comunali Maria Teresa Zaccari, Fatou Sall, Alessio Sampaolesi e Gianluigi Serena. Buona anche la partecipazione dei residenti, circa una trentina, che hanno riempito la sala consiliare.

L’assessore Riccetti ha subito ribadito che "il biciplan è un atto di pianificazione per la mobilità urbana, che prevede interventi a stralci. Viale Europa è uno dei possibili punti di partenza. Là si lascerà la carreggiata a doppio senso per i veicoli, ma verranno eliminati i parcheggi a spina di pesce per ridistribuirli a lato delle due corsie di marcia – ha precisato –. Questo senza diminuire gli stalli auto della zona. Allo stesso tempo sarà realizzata una pista ciclabile in quella via". Inoltre, sono state annunciate novità pure su altre due strade. "La soluzione in via Alighieri è il senso unico di marcia per le macchine – ha aggiunto Riccetti –, perché ci sono le scuole. Mentre sul lato del marciapiede vorremmo mettere a punto una pista ciclabile. Quanto a via King, prevediamo una carreggiata a senso unico per i veicoli con la realizzazione sempre di un percorso per le bici". Giacomo Manuali, portavoce dei commercianti del quartiere, ha affermato che "tutti i miei colleghi della zona sono favorevoli al progetto".

Idem i residenti, che hanno applaudito il biciplan. Però hanno poi suggerito all’amministrazione di risolvere i vari problemi nel parco Europa, come lo spaccio di droga e la presenza di rom che bivaccano. "A breve – ha concluso il sindaco –, avremo la bozza del progetto per la riqualificazione dell’area verde: intendiamo togliere le siepi, illuminarla meglio e realizzare campi da volley e basket. Per i rom, sono intervenuti gli assistenti sociali".