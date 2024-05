Il progetto di Latini con il fotoreporter britannico Martin Parr

Il civitanovese Nicolò Lapo Latini realizza una collaborazione con il celebre fotoreporter Martin Parr. Latini ha realizzato la copertina N.17 di ‘Mia Le Journal’, intitolata "Rivoluzione Creativa", una selezione delle migliori fotografie d’archivio della leggenda britannica che "descrivono il punto di intersezione tra innovazione e tradizione, raccontando il rapporto dell’uomo con la tecnologia e del fotografo con l’imminente rivoluzione creativa", spiega Latini. Proprio a ridosso della tanto attesa mostra "Short & Sweet" inaugurata lo scorso febbraio al Mudec di Milano da Parr in persona, Latini lo ha intervistato, trattando il tema dell’avvento dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte. I due saranno protagonisti della pubblicazione insieme al giornalista del The Telegraph James Korhonen, nel Regno Unito. "Lavorare con Martin arricchisce, come potrebbe essere altrimenti? Ma trascorrere del tempo con lui a Bristol nella sua fondazione, come due vecchi amici – un paio di mesi dopo la chiusura del nostro progetto – sfogliando libri di fotografia e confrontandoci su nuove visioni, è stato un regalo. Un’esperienza che ricorderò", dice Latini.