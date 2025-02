Il progetto di Laviano: "Valuteremo se esportare il sistema in altre zone"

Con la nuova raccolta differenziata vanno usati i sacchetti dati in dotazione. Il Cosmari sta collaborando bene, valuteremo se e quando estendere questa modalità di raccolta anche al resto della città. Laura Laviano, assessore all’Ambiente, spiega come si sta procedendo a Corneto con il nuovo conferimento dei rifiuti: non più la raccolta porta a porta, ma cassonetti "intelligenti" dove si può gettare la spazzatura quando si vuole. "I residenti sono soddisfatti. Siamo partiti con questo metodo da un mese, con una fase sperimentale, ma sento soddisfazione tra chi abita in quella zona. Si ritiene molto comodo buttare l’immondizia a qualsiasi orario, e l’obiettivo è ottimizzare i percorsi dei camion per efficientare la raccolta. La funzione della calotta dei cassonetti è quella di misurare quanto entra; se si getta una quantità di rifiuti considerevole vanno utilizzati più sacchetti". L’assessore ricorda che "siamo partiti con cassonetti intelligenti nel 2023, con un contributo regionale, per evitare che venissero persone da fuori a svuotare i rifiuti. In zone come Colleverde o vicino al cimitero si creavano delle discariche. Eravamo partiti con otto postazioni in aree periferiche, senza il porta a porta. Per i camion questa nuova raccolta è vantaggiosa, e Cosmari sta lavorando davvero bene". Laviano (nella foto) racconta che "andammo a Jesi, dove ci sono aree ecologiche a cui si accede, per svuotare i rifiuti, con una tessera. Ora altri Comuni sono interessati alla nostra proposta. Stiamo ascoltando i cittadini, il progetto è appena partito e le criticità saranno risolte". Questi tipi di cassonetti "smart", che si aprono tramite un’app che riconosce chi vi si reca e che possono essere aperti anche tramite tessera contactless, permettono poi di "trovare chi non è nell’elenco Tari, e quindi non pagava. L’iniziativa è in fieri, e sta migliorando. Se bisognerà aggiungere altri punti di raccolta lo faremo, anche per l’umido, una volta che le persone si saranno abituate". Con una sperimentazione partita nel 2023: il Comune ha anche pensato agli studenti, disponendo due punti, in viale Trieste e in viale Leopardi dove, con una carta universitaria, si può accedere agli spazi per gettare l’immondizia. Laviano spiega che "con il software sappiamo grossomodo quando un cassonetto è pieno, e viene organizzata la raccolta. La nuova modalità di conferimento dei rifiuti è efficace". Sulla possibilità di estenderla ad altri quartieri, la Laviano spiega che "faremo un bilancio entro un anno e capiremo quando e come fare. Corneto, con questa nuova modalità, è un quartiere molto più pulito".