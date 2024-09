Il progetto di Martina Buccolini al G7 dell’agricoltura in Sicilia

La maceratese Martina Buccolini porta la sua esperienza al G7 dell’agricoltura in Sicilia. A Ortigia, la presidente di Coldiretti Donna Macerata ha parlato di agricoltura sociale, sviluppata attraverso il progetto "Tutti in campo", che vede Coldiretti Marche tra i partner. Una vetrina mondiale con i ministri dell’Agricoltura dei sette Paesi più industrializzati del mondo riuniti, mentre la stessa Coldiretti, per dopodomani, ha organizzato un proprio G7 delle organizzazioni agricole. Sarà un tavolo di confronto per sollecitare i governi a collaborare con il mondo agricolo per affrontare temi come sicurezza alimentare, cambiamenti climatici e stabilità economica.

Buccolini ha preso parte all’evento "Divinazione", dedicato alle realtà più importanti dell’agricoltura italiana. Nello spazio allestito da Donne Impresa, la maceratese ha presentato il suo progetto di agricoltura sociale che ha visto la collaborazione anche di Unimc, dell’Anffas e della Cooperativa Il Faro. Sono stati coinvolti cinque tra ragazzi e ragazze con disabilità in età compresa tra i 18 e i 40 anni, per partecipare alle attività dell’azienda agricola Si.gi di Macerata, dalla coltivazione alla commericalizzazione.

I ragazzi hanno imparato a seminare, prendersi cura dell’orto, fare piccoli lavori di manutenzione, innaffiare, raccogliere, potare in un crescendo di progressi. Due di loro hanno anche iniziato un tirocinio lavorativo di inclusione sociale. Tra i progetti da sviluppare c’è anche l’istituzione di una vera e propria aula verde multimediale all’aperto. Si tratta dell’E-Museo dei Frutti antichi: i ragazzi si occuperanno del mantenimento del frutteto e ne renderanno possibile l’accesso ai visitatori. Ogni albero sarà digitalizzato attraverso un Qr code per offrire un’esperienza multisensoriale adatta a tutti.