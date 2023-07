Il progetto "InclusivOpera" Dal palco al dietro le quinte, la lirica abbatte le barriere

Toccare scene e costumi delle opere in allestimento, ascoltare musiche e audiodescrizioni per vivere appieno l’esperienza del Macerata Opera Festival. Sono già 145 le prenotazioni arrivate per partecipare a "InclusivOpera", il progetto coordinato da Elena Di Giovanni, docente dell’Università, che ha l’obiettivo di rendere l’opera accessibile ai disabili sensoriali di tutte le età, con un’attenzione particolare ai più giovani, cui sono dedicati laboratori, spettacoli e momenti formativi specifici.

"InclusivOpera rappresenta un altro tassello fondamentale delle attività dell’Associazione Sferisterio – sottolinea il sovrintendente Flavio Cavalli –. Rappresenta, infatti, un ulteriore approfondimento della programmazione finalizzata alla formazione e alla conoscenza dell’opera, alla quale dedichiamo molto impegno. Alcune settimane fa abbiamo condiviso l’emozione dei bambini allo Sferisterio, adesso ci prepariamo ad accogliere centinaia di disabili sensoriali e guidarli nella conoscenza dei segreti del palcoscenico e della musica". InclusivOpera è realizzato in collaborazione con il Museo tattile Omero di Ancona, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici), l’Ente nazionale sordi (Ens), l’Università e Ali – Accessibilità lingue inclusione, la University of Pittsburgh. Per questa quindicesima edizione sono in programma numerosi percorsi inclusivi (tattili e multisensoriali) alla scoperta di costumi, scene, strumenti musicali e professioni dello spettacolo, dedicati a ciechi e ipovedenti e a sordi e ipoudenti legati a ogni singolo titolo operistico che viene seguito la sera stessa grazie alle audiodescrizioni e ai sopratitoli: La traviata (5 agosto), Carmen (6 agosto) e poi Lucia di Lammermoor (17 agosto per ciechi e ipovedenti e 19 agosto per sordi e ipoudenti). Tutti i percorsi saranno guidati da giovani con disabilità sensoriale, già formati come guide. "Nel 2022 sono stati 450 i partecipanti con disabilità sensoriale e cognitiva presenti a Macerata durante il progetto – spiega Di Giovanni –, a testimoniare la crescita costante e la vera e capillare integrazione delle persone con disabilità nell’opera fin dalle fasi di programmazione". Tutti i percorsi (per un massimo di 35 persone) sono gratuiti, mentre i biglietti per gli spettacoli sono disponibili a tariffa agevolata.