Il progetto per una biblioteca da vivere

Nell’ambito del progetto "B.live. Biblioteca da Vivere", il Comune lancia un concorso di idee per realizzare attività rivolte ai giovani tra i 14 e i 35 anni. Martedì alle 17 nello Spazio Altrove della biblioteca Mozzi Borgetti si terrà un incontro di presentazione. Possono partecipare gruppi informali di giovani, associazioni e scuole superiori, che potranno presentare le loro proposte per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche, educative e sociali da attuare alla Mozzi Borgetti e nel nuovo Spazio Altrove. Le proposte avranno l’obiettivo di stimolare la creatività e il protagonismo giovanile, valorizzare la biblioteca come spazio di aggregazione e cultura, favorire l’interazione tra giovani e cittadinanza. La somma messa a bando è di 14mila euro e il contributo economico per ciascuna proposta va da un minimo di 800 a un massimo di 2.800 euro. Inoltre, sono previsti degli incontri di supporto consulenziale gratuito a cura del Csv Marche, che è possibile contattare per maggiori informazioni. Il bando è in via di pubblicazione sul sito; sarà possibile presentare la domanda fino al 15 maggio. "Vedere la Mozzi Borgetti e lo spazio Altrove come luoghi di aggregazione, cultura e attivismo civico è un segnale forte di fiducia nella partecipazione delle nuove generazioni alla crescita della nostra comunità", spiega Paolo Gobbi del Csv.