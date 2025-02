"Il progetto politico è venuto meno"

"La giunta è venuta meno nel suo progetto politico originario, ha tradito i suoi elettori con l’apertura a un partito che nella tornata elettorale era schierato con il centrodestra. I cittadini sono stati tenuti all’oscuro". Il Pci (Partito comunista italiano) di Tolentino, rappresentato dal segretario Sandro Ruggeri, interviene sulla "crisi in maggioranza" a metà mandato e sull’accordo "nelle segrete stanze con Forza Italia".

Ruggeri si riferisce alle dichiarazioni del segretario provinciale FI Gianluca Pasqui che, l’altro giorno in conferenza, ha svelato "l’accordo politico" fatto col sindaco Mauro Sclavi e con Tolentino Popolare, nella figura di Alessandro Massi, al momento dell’ingresso in FI dell’ex assessore Fabiano Gobbi. "Ad oggi incominciamo a capire i motivi del nostro allontanamento – prosegue il Pci –. Il sindaco e la sua attuale maggioranza chiariscano quanto di vero è stato dichiarato; se l’accordo c’è stato, la stessa non può restare alla guida di questa città, non è più credibile. Il nostro partito sarà sempre a fianco dei cittadini, soprattutto i tanti che vivono sotto la soglia della povertà. Siamo disponibili fin d’ora a un confronto con tutti i partiti e le associazioni, per trovare e proporre agli elettori, nella prossima scadenza elettorale, un nuovo gruppo dirigente per la guida della nostra città".