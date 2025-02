Il progetto sulla disabilità: "Un taglio alla burocrazia, la provincia fa da apripista"

"A Macerata da settembre sarà attivo il progetto Vita, che semplifica la burocrazia per il riconoscimento dell’invalidità". Anna Menghi, consigliera regionale della Lega, ha presentato con Anffas la sperimentazione che parte in provincia. "È l’occasione per realizzare concretamente quello che le famiglie di persone con disabilità, così come le associazioni, fanno da sempre. Ringrazio il ministro Alessandra Locatelli, che con tenacia ha portato avanti questa legge. Lavoreremo affinché le associazioni come l’ente sordomuti, l’unione italiana ciechi e quelle che si occupano di fibrosi cistica o del morbo di Parkinson, solo per citarne alcune, facciano capire ai medici le specificità e le potenzialità della persona", ha spiegato Anna Menghi che, assieme al presidente dell’Ordine dei medici Romano Mari e Marco Scarponi di Anffas ha presentato il decreto 62 del maggio 2024. A farsi carico dell’iter per il riconoscimento dell’invalidità sarà l’Inps. Scarponi ha parlato del ruolo di Anffas nella sperimentazione: "Da tantissimi anni ci battiamo per il riconoscimento del progetto di vita. Crediamo che il progetto parta da qui anche per il nostro lavoro, che è stato confermato dalla visita a maggio del ministro Locatelli". Il presidente di Anffas ha annunciato anche che "a giugno andremo, con altre realtà del settore, a New York per una conferenza mondiale sulla disabilità". Mari ha aggiunto, rispetto ai cambiamenti che la legge 62 porterà, che "si tratta di una pietra miliare; si mette ordine a tutto il mondo della disabilità, snellendo le problematiche burocratiche. La nostra provincia farà da apripista, siamo orgogliosi. Prima molti medici avevano difficoltà, oggi basta avere uno Spid ed entrare nel sito Inps, tutti i medici sono abilitati a certificare le disabilità, fisiche o psichiche. Si avrà un alleggerimento burocratico notevole". Alla presentazione è intervenuta anche la deputata Giorgia Latini, che ha raccontato come "la sperimentazione è prorogata fino al gennaio 2027, con 11 province coinvolte. È una rivoluzione, il personale deve essere pratico con le novità della riforma, prendendo in carico le persone con disabilità e i loro talenti".