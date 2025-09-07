Il proiettore iGuzzini premiato col Compasso d’Oro

Agorà, il proiettore architetturale di iGuzzini progettato da Jean-Michel Wilmotte, si aggiudica il Compasso d’Oro International per aver interpretato al meglio i valori del tema "scelto da Expo 2025". La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka. La giuria, selezionando 20 vincitori tra circa 250 finalisti, ha voluto celebrare in una cornice internazionale il più prestigioso riconoscimento del design italiano.

L’edizione internazionale del premio, di carattere tematico, è stata organizzata quest’anno in collaborazione con il Commissariato generale per l’Italia e ha adottato lo stesso concept dell’Esposizione universale. Agorà è un proiettore architetturale per esterni che coniuga flessibilità, alte prestazioni e basso impatto ambientale. Resistente agli agenti atmosferici e disponibile in numerose configurazioni di ottiche, potenze e temperature colore, si adatta a ogni contesto architettonico e geografico.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo premio, simbolo del miglior Made in Italy – ha dichiarato Cristiano Venturini, Ceo di iGuzzini, presente a Osaka per la premiazione –. Agorà nasce con l’obiettivo di riportare la vita nelle città favorendo incontro, benessere e sicurezza attraverso una luce gentile, tecnologica ed efficiente. Il riconoscimento conferma la vocazione internazionale dell’azienda e la forza universale del good design come linguaggio che unisce".

Gli oggetti premiati con il Compasso d’Oro entrano nella Collezione Compasso d’Oro Adi, dichiarata dal ministero dei beni culturali "di eccezionale interesse artistico e storico" e inclusa nel patrimonio nazionale dal 2004.