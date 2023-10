"Il prossimo anno le nuove scogliere"

Nessuna chiusura del traffico sul lungomare Scarfiotti, nel tratto che va dal bar L’O di Giotto fino allo chalet Bebo’s, ma un senso unico di marcia per le auto. Mentre i lavori per realizzare le nuove scogliere a difesa del litorale nord partiranno il prossimo anno. Sono queste le rassicurazioni che il sindaco Andrea Michelini ha fornito nell’incontro di giovedì con Enzo Ascani (presidente del Comitato Scossicci) e i tre operatori balneari Mauro Monina (Acropoli), Massimiliano Tomassini (Da Massi) e Andrea Marcelli (Barracuda Fish Bar). Loro avevano chiesto un confronto con il primo cittadino portorecanatese proprio per avere novità sui lavori di difesa della costa oltreché sul biciplan, visto che in un primo momento si parlava di rendere una parte del lungomare Scarfiotti percorribile solo per bici e pedoni. "Il primo punto toccato sono state le scogliere – spiega Monina -, perché senza quelle il mare spazzerà via la spiaggia e la strada provinciale. Il sindaco Michelini ci ha detto che l’intervento, finanziato con i 9 milioni di fondi regionali, comincerà di sicuro il prossimo anno. Allo stesso tempo, ha riferito che la Regione e il Provveditorato si sono presi l’impegno di trovare altre risorse per completare le scogliere, visto che in totale servono 15 milioni per difendere l’intera costa di Scossicci". Però si è parlato pure dell’ormai arcinoto biciplan. "Quanto all’ipotesi annunciata qualche settimana fa di chiudere al traffico parte del lungomare nord – riprende Monina -, abbiamo espresso grosse perplessità sia per le nostre attività che per i residenti. Ora aspettiamo che venga svolto un incontro pubblico tra l’amministrazione comunale e i residenti della zona". A dire la sua anche Marcelli: "Il sindaco Michelini ci ha rassicurato che non verrà predisposta la chiusura del lungomare Scarfiotti, tra il bar L’O di Giotto e lo chalet Bebo’s. Anzi, ci ha risposto che lì si farà un senso unico di marcia. Che sia così, altrimenti diversi chalet diventerebbero irraggiungibili e ci sarebbero problemi per i residenti". "Non sono contrario al biciplan - aggiunge Tomassini -, ma prima di agire c’è bisogno di infrastrutture e parcheggi, perché in quel tratto di lungomare sono presenti chalet, bar, campeggi e una discoteca. Da quanto ci ha riferito, i sopralluoghi tecnici per le scogliere dovrebbero cominciare la prossima settimana. Speriamo bene".