Il Psi ha scelto il nuovo segretario provinciale: è Venanzo Ronchetti

Previsioni confermate, Venanzo Ronchetti era considerato il favorito e ieri è stato eletto nuovo segretario provinciale del Partito Socialista Italiano. Il congresso territoriale si è svolto al ristorante Le Grazie di Loro Piceno alla presenza di iscritti e simpatizzanti, nonché del segretario regionale del Psi Boris Rapa. Illustrazione delle mozioni; dibattito; elezione del segretario provinciale e del direttivo questi erano i temi all’ordine dei lavori e quando ha preso la parola Claudio Simonetti è stata illustrata la mozione per la candidatura di Ronchetti (nella foto). I presenti l’hanno approvata all’unanimità e così all’ex sindaco di Serravalle, socialista doc di vecchia data, è stato affidato l’incarico di rilanciare il partito che ha il garofano come simbolo. Durante il congresso sono intervenuti anche l’ex sindaco di Morrovalle Francesco Acquaroli, la vice presidente regionale del Psi Lucia Pistelli, Luciano Vita per Socialismo XXI Marche e Sandro Scipioni che un anno fa si era candidato al ruolo di primo cittadino di Corridonia.

Andrea Scoppa