Il Psi torna sulle schede: "Ecco chi appoggiamo"

"Il Psi ritorna sulle schede elettorali dopo anni di assenza". Lo conferma Sandro Scipioni (nella foto), coordinatore della federazione di Macerata del Partito socialista italiano che ha poi svelato le scelte riguardo le imminenti elezioni amministrative.

"A Potenza Picena insieme al M5S e Verdi sosteniamo la candidatura di Mario Morgoni. Poi siamo con i candidati sindaci Calamita ad Appignano, Bravi a Recanati, Catena a Matelica, Capponi a Treia, infine Maccioni a Cingoli. Diamo sostegno ai candidati sindaci alternativi alle espressioni riconducibili al centro destra".

Definiti anche gli obiettivi connessi a tali mosse. "Quello che vogliamo è la valorizzazione dei programmi e progetti di democrazia partecipata per il bilancio comunale e del sociale – ha sottolineato Scipioni – avendo come priorità il mantenimento del servizio idrico pubblico, la soluzione della questione discarica e dei rifiuti, della sanità e delle tutele dei lavoratori nei luoghi di lavoro, senza tralasciare i progetti educativi e formativi per i giovani, con spazi e luoghi dedicati, aperti e inclusivi".

Focus poi per quanto concerne le liste nelle realtà minori. "Il coordinamento lascia agli iscritti e simpatizzanti di sostenere la candidatura più affidabile per la comunità locale, fermo restando la contrarietà a quelle espressamente politiche di orientamento di centrodestra. Invitiamo la cittadinanza ad andare a votare, fermando l’astensionismo, e a dare la preferenza per le Europee alla lista degli Stati Uniti d’Europa, attraverso la candidatura del marchigiano Tiziano Busca – ha continuato –. L’impegno che ci vedrà attivi e presenti nelle piazze in queste elezioni sarà rivolto alla realizzazione, insieme con i cittadini, le imprese, le libere professioni e i giovani, di un nuovo modello di fare politica per la costruzione della “Fabbrica delle idee“".

Diego Pierluigi