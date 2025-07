Il punto del climatologo: "Il periodo più caldo sarà tra luglio e agosto con afa e temporali"

Afa e caldo: il peggio deve ancora venire, secondo il professore di Unicam Carlo Bisci. Il geomorfologo e climatologo spiega come sarà l’estate.

Professore, arriveranno giorni ancora più caldi a luglio nel Maceratese?

"Non posso fornire notizie consolanti: il periodo più caldo dell’anno per noi sarà quello a cavallo tra luglio e agosto, per cui è molto probabile che nei prossimi due mesi almeno si potranno avere temperature anche più alte di quelle attuali. Dato che anche il mare continuerà a riscaldarsi, l’umidità atmosferica potrebbe crescere ulteriormente, aumentando la temperatura percepita e, quindi, il disagio e il pericolo per la salute".

Sono previsti temporali?

"Come sta avvenendo ora nel nord Italia, quando una massa d’aria fresca entra in contatto con quella calda portata dall’anticiclone africano, che si è caricata di umidità sopra il Mediterraneo (quest’anno più caldo della media del periodo anche di cinque gradi), è inevitabile che si formino temporali e nubifragi. È quindi quanto mai probabile che fenomeni simili possano interessare anche il nostro territorio. Precipitazioni locali meno intense, attualmente, possono riguardare l’entroterra".

Quali sono i Comuni della provincia in cui si registreranno le temperature più alte? E dove invece si potrà trovare un po’ di fresco?

"Le aree più calde sono quelle delle valli distanti dal mare, quindi la sinclinale camerte (Matelica - Castelraimondo), dove però si potrebbe avere un po’ di momentaneo refrigerio in conseguenza delle precipitazioni. E le medie valli del Chienti (Tolentino - Piediripa) e del Potenza (San Severino - Passo di Treia), anche se la maggiore umidità delle zone vicine al mare potrebbe far percepire temperature ancora più elevate, soprattutto a una certa distanza dagli sbocchi vallivi e, in serata, al cessare dell’effetto di mitigazione della brezza marina. Per il fresco, quindi, non resta che salire verso i monti, visto che in media le temperature calano di circa 6,5 gradi ogni mille metri di quota, sfruttando anche il refrigerio offerto dalla vegetazione".

Si tratta di anomalie climatiche o è così da sempre?

"Ovviamente da sempre le temperature in media crescono da febbraio ad agosto, ma ormai quasi ogni anno si battono record di temperature estreme e la tendenza al riscaldamento globale non solo non accenna a diminuire, ma si fa progressivamente più rapida, tanto che abbiamo sforato il limite di 1.5°C in più rispetto alla media di riferimento con oltre dieci anni di anticipo rispetto alle previsioni. Un grave problema è che non solo non si sta facendo abbastanza per contrastare questo gravissimo fenomeno indotto dalle attività umane: anche se riuscissimo ad annullare le emissioni di gas serra, si continuerebbe ad avere annate mediamente sempre più calde ancora per almeno una ventina di anni. Non resta quindi che puntare con rapidità verso interventi locali di incremento della resilienza tramite opportuni piani di adattamento".

Cosa dobbiamo aspettarci per agosto?

"Fermo restando che non è possibile fare previsioni oltre la settimana o, al massimo, dieci giorni, visto che ormai da molti anni l’estate è dominata dal rovente anticiclone africano invece che dal più mite anticiclone delle Azzorre e che il Mediterraneo è sempre più caldo, con ogni probabilità avremo un’estate molto calda, con giornate particolarmente afose interrotte da temporali che potranno assumere le caratteristiche di pesanti nubifragi ed essere accompagnati da grandine".