Il punto sulla sicurezza con Prisco

Il sottosegretario al ministero dell’interno Emanuele Prisco giovedì pomeriggio ha fatto tappa a Tolentino. Dopo una visita al distaccamento dei vigili del fuoco, è stato in piazza della Libertà, accompagnato dalla senatrice Elena Leonardi e dalla candidata al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia Silvia Luconi (con Emanuele Prisco nella foto).

"L’onorevole Prisco ha fatto il punto sul decreto sicurezza, parlando anche delle sue ricadute sul territorio, con investimenti sulla videosorveglianza e su tutto quanto serva a prevenire situazioni come quelle verificatesi nella nostra città qualche mese fa – ha spiegato Luconi –. Il presidente Acquaroli nel programma elettorale ha dedicato un importante passaggio sulla sicurezza. Obiettivi da continuare a perseguire sono l’implementazione e l’ammodernamento delle telecamere e della videosorveglianza dotate di tecnologie avanzate e potenziamento delle reti intercomunali con le forze dell’ordine; potenziamento dell’illuminazione pubblica in parchi, giardini, fermate bus, piazze, sottopassi e riqualificazione dei luoghi dismessi così da non farli diventare ricettacolo di delinquenza. Ma anche attivazione di nuove campagne di prevenzione e educazione. La presenza del sottosegretario di Stato Prisco è stata la conferma di quanto sia fondamentale l’ascolto e l’azione della politica quando le comunità chiamano e hanno bisogno di risposte".