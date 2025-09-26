I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaIl punto sulla sicurezza con Prisco
26 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Il punto sulla sicurezza con Prisco

Il punto sulla sicurezza con Prisco

Il sottosegretario al ministero dell’interno Emanuele Prisco giovedì pomeriggio ha fatto tappa a Tolentino. Dopo una visita al distaccamento dei...

Il sottosegretario al ministero dell’interno Emanuele Prisco giovedì pomeriggio ha fatto tappa a Tolentino. Dopo una visita al distaccamento dei...

Il sottosegretario al ministero dell’interno Emanuele Prisco giovedì pomeriggio ha fatto tappa a Tolentino. Dopo una visita al distaccamento dei...

Per approfondire:

Il sottosegretario al ministero dell’interno Emanuele Prisco giovedì pomeriggio ha fatto tappa a Tolentino. Dopo una visita al distaccamento dei vigili del fuoco, è stato in piazza della Libertà, accompagnato dalla senatrice Elena Leonardi e dalla candidata al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia Silvia Luconi (con Emanuele Prisco nella foto).

"L’onorevole Prisco ha fatto il punto sul decreto sicurezza, parlando anche delle sue ricadute sul territorio, con investimenti sulla videosorveglianza e su tutto quanto serva a prevenire situazioni come quelle verificatesi nella nostra città qualche mese fa – ha spiegato Luconi –. Il presidente Acquaroli nel programma elettorale ha dedicato un importante passaggio sulla sicurezza. Obiettivi da continuare a perseguire sono l’implementazione e l’ammodernamento delle telecamere e della videosorveglianza dotate di tecnologie avanzate e potenziamento delle reti intercomunali con le forze dell’ordine; potenziamento dell’illuminazione pubblica in parchi, giardini, fermate bus, piazze, sottopassi e riqualificazione dei luoghi dismessi così da non farli diventare ricettacolo di delinquenza. Ma anche attivazione di nuove campagne di prevenzione e educazione. La presenza del sottosegretario di Stato Prisco è stata la conferma di quanto sia fondamentale l’ascolto e l’azione della politica quando le comunità chiamano e hanno bisogno di risposte".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbana