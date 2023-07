Il "pusher dei Sibillini" rimane ai domiciliari

di Paola Pagnanelli

Resta ai domiciliari con il braccialetto elettronico Remaldo Shehu, l’albanese 33enne accusato di essere un pendolare dello spaccio, da Foligno ai piccoli centri dei Sibillini. A fermarlo, giovedì scorso a Pieve Torina, erano stati i carabinieri di Visso, che da qualche tempo si erano concentrati sul traffico di sostanze illecite nella zona. I militari avevano intercettato a Pieve Torina il 33enne, subito risultato troppo nervoso. Dalla perquisizione erano saltati fuori circa 9 grammi di cocaina e grammi di hashish, già divisi in singole dosi. La perquisizione dunque era stata estesa anche nel suo appartamento, a Foligno. E lì erano stati trovati tre chili e mezzo di hashish diviso in quattro panetti, 70 grammi di cocaina già in dosi da un grammo ciascuna, e 8mila euro in contanti, ritenuti il ricavato dell’attività di spaccio.

Gli stupefacenti, i soldi e tutto il materiale usato per preparare e confezionare le dosi era stato messo sotto sequestro, e Shehu era stato messo ai domiciliari. L’accusa per lui era di essere una specie di pendolare dello spaccio, che avrebbe portato cocaina e hashish tra i residenti dei Sibillini. Ieri per lui, in tribunale a Macerata, si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Piero Cavalcanti, il 33enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore ha fatto però presente che l’uomo lavora come operaio, e che parte della somma sequestrata era un prestito di sua moglie, anche lei impiegata in modo regolare a Foligno; per questo ne è stata chiesta la restituzione, e sul punto il giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni deciderà nei prossimi giorni.

Quanto al resto, il giudice ha disposto che Shehu resti ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Poi ha inviato gli atti al tribunale di Spoleto, competente sulla vicenda visto che gli stupefacenti sono stati trovati a Foligno. All’albanese sono stati sequestrati anche i cellulari, su cui saranno condotte ulteriori indagini da parte dei carabinieri. Da chiarire ad esempio a chi fossero destinate le sostanze, e da chi si approvvigionasse l’uomo, alla luce anche della quantità non irrilevante trovata in casa sua.