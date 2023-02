Il quaderno vuoto di Leopardi per scrivere la storia alla Bit

Casa Leopardi debutta alla Bit di Milano e lo fa esponendo un quaderno numerato realizzato a mano dal poeta Giacomo Leopardi. Il piccolo fascicolo, vuoto di parole ma pronto per condividere la ricetta della felicità, si troverà negli spazi della Regione Marche. Una grande soddisfazione per tutto il territorio e per il Comune di Recanati, presente da anni negli stand della Borsa del Turismo. "Si avvia così un nuovo capitolo nel rapporto fra la nostra struttura museale e l’amministrazione della regione, dopo un fruttoso incontro con il nuovo responsabile dei servizi turistici delle Marche, Marco Bruschini", spiega la contessa Olimpia Leopardi, discendete del poeta. Da cosa nasce cosa: ecco così l’idea di esporre un oggetto strettamente legato alla storia e alla penna di Leopardi: "Cosa c’è più intimo di un quaderno al quale affidare i propri pensieri?", si domanda Olimpia. E la risposta arriva direttamente dal presidente delle Marche, Francesco Acquaroli: "Ringrazio Casa Leopardi che ci dà la possibilità di esporre alla Bit un prezioso oggetto appartenuto al poeta, un quaderno a cui vogliamo conferire un significato particolare e sentito". Così il libro vuoto diventa lo spazio ideale al quale affidare avvertenze e proposte per una vita felice. Il piccolo fascicolo diventerà un oggetto simbolo del nuovo percorso da intraprendere, tra pubblica amministrazione e privati, perché si possa scrivere un nuovo capitolo della storia che ha reso immortali i luoghi del cuore. Ma esporre un quaderno vuoto è anche una sfida alla sensibilità di chi osserva e un modo per connettere alla nostra contemporaneità il Leopardi che nel 1827 accumulava appunti per una lettera da scrivere a una giovane del XX secolo. Oggi quali proposte farebbe? "Un quaderno bianco pieno di storia e suggestioni, da riempire con idee e spunti", conclude Bruschini. Un progetto ambizioso che permetterà così di far conoscere, ancora di più, le Marche e Recanati nel mondo.