Il quadro di ’Sant’Antonio Abate’ torna alla comunità: sarà al Marec

È stata ufficialmente riconsegnata alla comunità l’opera ritrovata dai carabinieri della stazione di San Severino, in collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che era stata trafugata nel 2006 durante le feste natalizie dalla chiesa di Castel San Pietro. La tela, che raffigura "Sant’Antonio Abate in visita a San Paconio morente" è stata ritrovata grazie alla segnalazione di un cittadino della frazione, in un laboratorio di restauro di San Severino ed era stata acquistata da un settempedano. Alla conferenza stampa per festeggiare il ritrovamento dell’opera hanno partecipato tanti abitanti della frazione arrivati anche da Roma come l’avvocato Federico Lucarelli, profondo conoscitore della storia di Castel San Pietro. "Ogni opera – ha affermato il vescovo Francesco Massara – rappresenta l’identità della comunità, c’è un legame affettivo. Senza le forze dell’ordine forse non avremmo più rivisto questa opera. Il Marec è il museo di arte recuperata in ogni senso, dal sisma ma non solo, ed è un museo di passaggio. Quando Castel San Pietro potrà riaprire la sua chiesa riavrà anche questa opera". A festeggiare il ritrovamento il sindaco Rosa Piermattei che ha sottolineato come il Marec contenga non solo opere, ma "le nostre preghiere e le nostre speranze". Presenti anche il maggiore Giulia Maggi, comandante della compagnia di Tolentino, il luogotenente Massimiliano Lucarelli, comandante della stazione settempedana, e il maggiore Mattia Ivano Losciale, comandante del Tpc di Ancona. "Questo risultato – ha affermato il maggiore Maggi – mi rende particolarmente orgogliosa perché il nostro servizio spesso non è quantificabile. In questo caso è invece fisicamente visibile anche se ci sono attività più complesse e faticose. Restituire un pezzo di storia alla popolazione ha un particolare valore. La gioia è anche per il rapporto della cittadinanza con la stazione dei carabinieri e per il lavoro con il nucleo Tutela patrimonio culturale che ci ha supportato in questa attività. Hanno una banca dati incredibile e sono sempre particolarmente presenti". Il luogotenente Lucarelli ha raccontato le dinamiche che hanno portato al sequestro della tela e alla sua restituzione sottolineando l’assoluta importanza di avere la collaborazione della cittadinanza: "Accogliamo volentieri le segnalazioni e invitiamo tutti a non avere remore nel rivolgersi a noi anche perché il territorio è molto ampio e non abitato in maniera omogenea, quindi gli occhi dei cittadini sono anche i nostri". Allo storico dell’arte Matteo Mazzalupi invece il compito di illustrare la tela che è fortemente deteriorata e avrebbe bisogno di un restauro e a chiudere gli interventi quello dell’avvocato Lucarelli che ha ringraziato l’Arma per aver "riportato l’opera alla comunità. È un pezzo della storia di Castel San Pietro. C’è stata grande collaborazione tra società civile e istituzioni e questo ci dà grande gioia. Grazie anche al sindaco e al vescovo".

Gaia Gennaretti