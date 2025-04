Il quartetto Faraualla protagonista al Mestica con Riverberi e Tam

Domani alle 18, nel teatro Mestica di Apiro è in programma il concerto del quartetto vocale Faraualla contestuale alla programmazione per RisorgiMarche di quest’anno, con Riverberi e Tam (Tutta un’altra musica). Compongono Faraualla, costituito nel 1995 dunque legato alla celebrazione della ricorrenza del suo trentennale, Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino, impegnate in un’intensa e originale ricerca vocale culminata con la realizzazione del loro nuovo progetto intitolato "Culla e Tempesta", 14 brani per l’ensemble polivalente che ha preso il nome da una delle cavità più profonde dell’altipiano murgiano a nord-ovest di Bari. L’iniziativa si sostanzia in un viaggio musicale profondo e immaginifico che, attraversando epoche, lingue e culture, "racconta storie di poesie e violenza, guerra e resistenza, favole e realtà". L’esibizione di Faraualla è un invito all’ascolto col cuore e con l’anima.