Il Quartetto "Fata" al Velluti

In occasione della festa della donna, Corridonia celebrerà l’arte femminile con l’esibizione del "Quartetto F.A.T.A". L’evento, realizzato con contributo della Commissione pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, è fissato per domenica (ore 17.15) al teatro Velluti, dove protagonista sarà un repertorio che spazia dai grandi classici, contaminati da altri stili musicali grazie ad arrangiamenti inediti, a brani originali per quartetto di flauti di compositori giapponesi, fino a sigle celeberrime di film e serie tv. Un appuntamento insieme al quartetto formato dalle artiste Lucia Paccamiccio, Marta Montanari, Alessandra Petrini, Elisa Ercoli che vuole rappresentare un inno alla vita e all’universo femminile. "La musica – afferma la consigliera comunale Catia Luciani – è prima di tutto emozione e senza emozione non c’è vita". Lo spettacolo sarà gratuito e senza prenotazione.