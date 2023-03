Il Quartetto Noûs sul palco del Lauro Rossi per Appassionata

I Concerti di Appassionata danno il benvenuto alla primavera con un concerto del Quartetto Noûs che si terrà sabato, alle 21, al teatro Lauro Rossi. Noûs (nùs) è un termine greco il cui significato è mente e dunque razionalità, ma anche ispirazione e capacità creativa. Il Quartetto nato nel 2011 – composto da Tiziano Baviera (violino), Alberto Franchin (violino), Sara Dambruoso (viola) e Tommaso Tesini (cello) – si è affermato in poco tempo come una delle realtà musicali più interessanti della sua generazione. A Macerata il gruppo presenta un programma con musiche di Riccardo Panfili. Biglietti in vendita alla biglietteria di piazza Mazzini e su Vivaticket (intero 20 euro, studenti 5 euro, ridotto over65 18 euro, soci e convenzioni 15 euro).