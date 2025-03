Il quartetto Škampa domani sul palco del Lauro Rossi

Domani alle 21 al Lauro Rossi si terrà il secondo appuntamento de "L’arte del quartetto", con protagonista il quartetto Škampa, una delle più raffinate formazioni cameristiche della scena internazionale. La formazione rappresenta al meglio la grande tradizione musicale ceca. Le interpretazioni hanno portato il quartetto ad esibirsi nelle sale più prestigiose del mondo, dalla Wigmore Hall di Londra ai grandi festival internazionali come la Primavera di Praga, Schwetzingen, Edimburgo e Melbourne.

Il programma della serata guiderà il pubblico attraverso tre epoche e sensibilità musicali diverse, con opere di Haydn, Šostakóvic e Dvorák. Si partirà con il Quartetto op. 64 n. 5 "L’allodola" di Franz Joseph Haydn, una delle pagine più celebri del grande compositore austriaco, caratterizzata da leggerezza e luminosità melodica.

Seguirà il Quartetto n. 11 in fa minore op. 121 di Dmitrij Šostakóvic, una composizione intensa e drammatica che riflette il mondo interiore del compositore russo negli ultimi anni della sua vita. Chiuderà il concerto il Quartetto n. 13 in sol maggiore op. 106 di Antonín Dvorák, in cui si fondono il lirismo dell’autore e le suggestioni della musica popolare boema.