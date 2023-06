Il quartiere Castennou vuole un passo indietro sull’isola pedonale

"Insistiamo affinché l’amministrazione riveda la sua decisione sull’isola pedonale e riprenda l’orario delle 19.30 e soprattutto sia inamovibile nei confronti della ztl il cui orario, qualora dovesse venire modificato, sia anticipato alle 18 in modo che tutta la cittadinanza possa vivere una quotidianità a misura d’uomo". Lo afferma il comitato di quartiere Castennou, dopo le polemiche scoppiate per via delle ultime modifiche effettuate dall’amministrazione di Porto Recanati sull’isola pedonale prevista nel weekend su corso Matteotti. Insomma, il clima è rovente in primis verso i commercianti, che avevano chiesto di ridurre l’orario per la chiusura al traffico nella via principale del paese. "Restano forti la delusione e la preoccupazione – conclude Castennou – che questo possa essere un viatico per nuove e più stringenti richieste vista la contrarietà, dimostrata negli anni, anche verso l’attivazione della ztl".