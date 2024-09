Il "Quartiere delle associazioni" a battesimo

A Camerino grande festa per l’inaugurazione del "Quartiere delle associazioni", progetto promosso dall’associazione "Iononcrollo", nata dopo il sisma del 2016, in collaborazione con il Comune. Ieri benedizione e taglio del nastro per le strutture. Tante le autorità che hanno preso parte a questa importante giornata per il territorio camerte, tra le quali il consigliere regionale Gianluca Pasqui e il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. Il "Quartiere" ha uno scopo aggregante e motivazionale, è un luogo aperto e vivo che ospiterà le associazioni e in cui esse potranno addirittura collaborare insieme. Il progetto realizzato è costato oltre 400 mila euro, raccolti dai volontari, dalle associazioni da aziende, fondazioni e privati nel corso di questi anni. Il "Quartiere delle associazioni" è composto da due strutture in legno da 150 metri quadrati, più uno spazio esterno. Una costruzione ospita una sala polifunzionale intitolata alla memoria di tutti i nonni per simboleggiare l’importanza dell’incontro tra le generazioni. Nell’altro fabbricato ci sono diverse stanze, dedicate alle riunioni e alle attività delle molteplici associazioni del territorio. La struttura è stata intitolata a Stefania Scuri, tra i fondatori di "Iononcrollo" e inoltre protagonista insieme a Maurizio Cavallaro, anch’egli prematuramente scomparso, della scuola diffusa. Di collegamento tra le due strutture verrà realizzato un prato.

Lisa Grelloni