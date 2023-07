Il quartiere Risorgimento splende con il nuovo campo da calcio

Completata la riqualificazione del campo di calcio del quartiere Risorgimento, intitolato a don Silvestro Contigiani. I lavori sono iniziati un anno fa, nel luglio del 2022, con la sostituzione del terreno principale in erba naturale con un campo in erba sintetica, una nuova recinzione al manto, impianto di irrigazione e un nuovo impianto di illuminazione formato da quattro torri faro con luci al led. Nuove anche le porte e le panchine, predisposte per sedici persone. L’impianto è stato già sottoposto a prove tecniche e, avendole superate, omologato da parte della Lega nazionale dilettanti (Lnd) per le categoria di gioco fino al campionato dell’Eccellenza. I lavori sono costati 518.635 euro e sono stati effettuati dalle imprese Elisport costruzioni Srl, Cav. Aldo Ilari Snc e Ilari Sandro e C., Santini impianti Srl. Il progettista e direttore dei lavori è stato invece l’architetto Marcello Santini, mentre il responsabile unico del procedimento il geometra Marco Schiavoni. " Finalmente – dice l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai – il campo è realizzato in erba artificiale, omologato e munito di regolare certificazione per l’attività agonistica. Questo ulteriore intervento di riqualificazione è un segno di attenzione per le strutture di quartiere, per lo sport e per i giovani".