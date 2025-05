Il quarto Premio Dolores Prato, presentazione al Salone del libro

Treia lancia la quarta edizione del Premio Dolores Prato al Salone internazionale del libro di Torino. Il prestigioso riconoscimento letterario dedicato a una delle voci più originali e intense del Novecento italiano è stato presentato ufficialmente nel capoluogo piemontese da Lucrezia Sarnari, curatrice del progetto insieme al Comune di Treia. L’iniziativa nasce dal desiderio di onorare la memoria di Dolores Prato, autrice del celebre "Giù la piazza non c’è nessuno", e di valorizzare la scrittura femminile contemporanea, che sappia dialogare con il suo sguardo lucido, visionario, poetico. "Dolores Prato ha raccontato Treia con parole che ancora oggi risuonano potenti e necessarie – ha spiegato Lucrezia Sarnari –. Questo premio vuole raccogliere la sua eredità e offrirla come ispirazione alle voci femminili di oggi". Sono oltre 60 le opere che hanno partecipato all’edizione in corso, la quarta, che ha confermato un’ulteriore costante crescita della manifestazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Treia con una giuria qualificata e una selezione di opere che verranno annunciate nelle prossime settimane.