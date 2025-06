Il racconto choc di una testimone: "Era a terra e lui la prendeva a calci"

"Mi trovavo nel bar quando ho sentito un urlo atroce. Sono uscita fuori. Ho visto come una colluttazione tra un uomo e una donna. Lei a un certo punto è finita a terra. Era inerme, mentre lui continuava a prenderla a calci. Ho chiamato subito il 118, mi sono avvicinata, ho visto tanto sangue. Lui era seduto su una panchina, quasi come fosse soddisfatto e diceva: “Io ho fatto, sono apposto. Aspetto”". È il racconto di una tolentinate, testimone oculare. Ripercorre quello che le è capitato davanti agli occhi con le lacrime, ancora incredula.

Ieri sera si è precipitato sul posto anche il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, con la vicesindaco Alessia Pupo. "Troppo dolore a Tolentino, nel giro di una settimana", ha esordito il primo cittadino, in riferimento alla morte della quattordicenne Gessica Vulpe, investita il sabato precedente da un furgone in zona Pace. Poi, il giorno del funerale della ragazza e del lutto cittadino, il 60enne Alberto Forconi aveva avuto un incidente mortale col trattore. "Un femminicidio è troppo – prosegue il sindaco –, cosa stiamo diventando? Gentiana era una brava persona, una badante benvoluta e stimata da tutti. Ringrazio l’Ast per essersi attivata subito per il supporto psicologico ai due ragazzi, i figli della coppia. La comunità si stringe a loro". Il governatore Francesco Acquaroli ha chiamato Sclavi per dare vicinanza. Anche il vescovo Nazzareno Marconi ha ricordato questa mamma durante il pellegrinaggio Macerata-Loreto: "Dobbiamo insegnare il rispetto perché questo non accada più. Preghiamo per Gentiana e per la fine dei femminicidi".

Tante persone ieri sera si sono recate sul posto dell’incidente, in viale Benadduci. Il personale del 118 ha dato supporto anche ai familiari quando hanno saputo della tragica notizia. Gentiana viveva a Tolentino da tempo, aveva comprato casa. Era pienamente integrata, benvoluta dai suoi connazionali e dai tolentinati. Ora gli inquirenti, oltre a ricostruire la dinamica, dovranno capire come mai l’ex marito abbia compiuto l’omicidio. E approfondire se avesse davvero problemi psichiatrici e se fosse in cura o meno da qualcuno. L’ipotesi è di omicidio volontario pluriaggravato.