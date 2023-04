Il racconto "La cosa giusta" di Geda ha fatto centro "Una storia che ci ha fatto pensare a fondo"

A scuola abbiamo letto alcuni racconti di vari autori raccolti in un libro intitolato "La fuga ", tra i quali "La cosa giusta" di Fabio Geda.

Parla di un ragazzo che partecipa ad uno spettacolo teatrale organizzato dalla scuola; mentre va in bagno sente il rumore del rompersi di vetri e subito dopo vede dei ragazzi uscire, quindi nota un suo compagno, che veniva chiamato dai compagni Macro con un ritardo mentale per via delle dimensioni sproporzionate della sua testa, vicino all’acquario andato in frantumi con una spranga di ferro in mano.

Il giorno dopo Andrea viene convocato in presidenza insieme con i genitori di Macro, ma lui decide di non raccontare nulla di quello che aveva visto.

Questo racconto ci fa riflettere su come avremmo reagito se ci fosse capitata una cosa del genere, è questo infatti uno degli obiettivi che si pone ll’autore, che ha definito la lettura "una simulatrice di vita", farci pensare: "Che cosa avrei fatto io? Che cosa sarebbe accaduto se Andrea si fosse assunto le sue responsabilità?".

Molte domande che la lettura del racconto ci ha suscitato siamo riusciti a porle direttamente all’autore, grazie all’incontro organizzato per le scuole primarie e secondarie di primo grado nell’ambito del Festival letterario "Macerata racconta" che ci ha permesso di parlare con Fabio Geda attraverso una diretta Youtube.

L’autore infatti ci ha raccontato di come fa a scrivere i racconti, del tempo che vi dedica, dove riesce a trovare l’ispirazione, ma soprattutto ci ha dato dei preziosi consigli su come scriverne noi sul tema della fuga.

Classe II E