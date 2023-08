Il raduno scout in Corea "Dal caldo al tifone, ma noi sorridiamo anche nelle difficoltà"

di Lucia Gentili

"Siamo scout. E gli scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Questo ci e mi ha spinto ad adattarci all’imprevisto dell’evacuazione durante il Jamboree mondiale". La quindicenne Elena Sergolini è tornata a casa, a Mogliano, lunedì all’alba, alle 5. È stata tra i trentasei giovani marchigiani (insieme a quattro capi) a partecipare dal primo al 12 agosto al 25° raduno dello scautismo a Saemangeum, nella contea di Buan in Corea del Sud. Insieme hanno affrontato prima un caldo soffocante e poi l’allarme tifone. "Un’esperienza indimenticabile, finora la più significativa della mia vita – dice la ragazza, studentessa al terzo anno (che inizierà il prossimo mese) di liceo classico a Macerata –, soprattutto per la fraternità e la comunione create con i giovani di altri Paesi e religioni. Ho capito quanto è grande e allo stesso tempo quanto è piccolo (perché siamo fratelli, pur nelle diversità) il mondo. E io ho acquisito fiducia in me stessa".

Elena, perché e da quanto tempo sei negli scout?

"Dalla terza elementare, per seguire le orme di mia sorella Irene, più grande di me. Prima ho fatto parte dei "lupetti", poi del percorso "reparto" e da ottobre entrerò nel "clan"".

Come è avvenuta la selezione per il Jamboree?

"I capi scout hanno chiesto innanzitutto ai miei genitori se potessi partire; dopo che loro hanno dato l’ok (essendo minorenne), hanno fatto la proposta a me. Non ci ho pensato nemmeno un secondo: per me era la realizzazione di un sogno che avevo fin da piccola. Con l’aiuto del caporeparto Nicoletta ho preparato la presentazione, da avanzare anche all’ambasciatore. Una sorta di candidatura. L’iscrizione è avvenuta nel marzo 2022; l’estate dello stesso anno, mentre ero davanti al pc per i compiti delle vacanze, è arrivata una mail con su scritto: "La sua richiesta di partecipazione è stata accettata". Era il 7 luglio 2022. Una gioia grande. Con il reparto di formazione, composto dai 36 giovani delle Marche – di cui otto del Maceratese (tra cui io) – e i capi, abbiamo iniziato la preparazioni, con incontri periodici, in presenza e online. Fino alla partenza dello scorso 31 luglio, di notte. Dopo circa dodici ore totali di volo (con uno scalo ad Amsterdam) siamo giunti a destinazione".

Come avete trascorso le giornate fino all’evacuazione dell’8 agosto?

"Ci alzavamo alle 4.30, poi una bella colazione e attività di squadriglia, come la visita insieme al reparto nell’area delle Tende nazionali e delle Tende delle religioni, visita a Buan; abbiamo imparato a guidare i droni e siamo stati sul fiume col sub".

E dopo?

"Il giorno prima dell’evacuazione, il capo ci ha radunato e ci ha fatto sedere. Stavamo suonando i tamburi nella Tenda delle religioni (con buddisti, ortodossi e cristiani). Ci ha spiegato con calma che un tifone stava salendo tra Cina e Giappone e, per precauzione, anche noi, essendo in una zona vicina al mare, dovevamo essere spostati. Non avevamo saputo niente prima, anche per non farci preoccupare inutilmente. Lì per lì ho pianto, pensando che il sogno di una vita fosse stato spezzato. Poi il capo ci ha detto: "Facciamo tutto quello che possiamo fare adesso, in questo momento". E così è stato, in quelle poche ore abbiamo vissuto appieno quante più attività possibili. Abbiamo capito cosa vuole dire affrontare insieme le difficoltà e il significato profondo dell’essere scout".

Dove siete stati spostati?

"In campus universitari tecnologici e all’avanguardia. Quindi, pur non potendo fare le attività classiche degli scout, abbiamo comunque avuto modo di visitare musei incentrati sulla ricerca e sull’industria, e conoscere cose nuove. Ognuno di questi dodici giorni è stato prezioso".