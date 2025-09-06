Il rapinatore della tabaccheria. Fermato un 40enne romeno, incastrato dalle telecamere

Calzaturiero tra luci e ombre
6 set 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Trovato in poche ore il presunto responsabile del blitz con un coltello da Cantarini. Aveva ancora con sé le sigarette e i Gratta e Vinci rubati, oltre ai vestiti indossati per il blitz.

Rapina all’alba: fermato dai carabinieri un 40enne; sarebbe l’uomo che mercoledì scorso era entrato nella tabaccheria Cantarini, lungo le scalette, in pieno centro a Macerata, brandendo un coltello da cucina e intimando al proprietario di consegnargli l’incasso. I militari della sezione operativa, guidata dal comandante Renato Ventrone, della compagnia dei carabinieri di Macerata hanno fermato il 40enne, di origini romene, residente a Civitanova ma domiciliato a Macerata, già noto alle forze dell’ordine. All’alba di mercoledì scorso, intorno alle 6.30, l’uomo, con il volto coperto da un casco integrale e brandendo un coltello da cucina, era entrato nella tabaccheria minacciando il titolare, Franco Cantarini, e facendosi consegnare la cassa (3/400 euro), numerosi "gratta e vinci" e diversi pacchetti di sigarette, per poi dileguarsi a piedi, scendendo le scalette e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto erano subito arrivati i carabinieri, che avevano avviato immediatamente le indagini per identificare il malvivente. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private, ma anche le diverse testimonianze raccolte, a partire da quella della vittima, che hanno consentito di raccogliere indizi contro il romeno. L’uomo è stato rintracciato in un appartamento in cui è ospitato, dove sono stati rinvenuti anche gli abiti indossati al momento del colpo, nonché diversi "gratta e vinci", di quelli presi in tabaccheria, e due pacchetti di sigarette riconducibili a quelli portati via durante la rapina. L’attività di indagine, inoltre, ha permesso di tracciare un quadro ancora più preciso a carico dell’uomo, anche grazie all’incasso della vincita di 30 euro di uno dei "gratta e vinci", riscosso in una rivendita di tabacchi del capoluogo. Per l’uomo, dopo le formalità di rito, è scattato il fermo di indiziato di delitto. Il 40enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Marco Zallocco, è stato portato nel carcere di Montacuto, in attesa della convalida dell’arresto.

