Il rapinatore della tabaccheria. Resta in carcere il 40enne incastrato dalle telecamere

Aveva disattivato una telecamera e aveva provato a spostarne un’altra, ma è rimasto comunque incastrato dalle immagini della videosorveglianza. Resta in carcere Nita Mihai, 40enne romeno, senza fissa dimora, fermato dai carabinieri per la rapina che era stata messa a segno giovedì della settimana scorsa, all’alba, intorno alle 6.20, nella tabaccheria Cantarini, lungo le scalette di Piaggia della Torre, in pieno centro. Ieri in tribunale a Macerata il gip Giovanni Manzoni ha convalidato il fermo e ha disposto il carcere per il 40enne romeno, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo intorno alle 5.50, poco prima della rapina, avrebbe disattivato una telecamera e ne avrebbe spostata un’altra nei pressi del condominio dove era ospitato, in modo da non consentire di inquadrare i passanti. Ma gli occhi elettronici lo avrebbero comunque immortalato mentre usciva dal condominio con addosso gli abiti simili a quelli indossati dal rapinatore che, con il volto travisato da un casco integrale, aveva fatto irruzione alle 6.20 nell’attività di Franco Cantarini, brandendo un coltello da cucina e urlando "questa è una rapina, voglio tutti i soldi".

Alla fine, il rapinatore era scappato con 400 euro e un numero imprecisato di pacchetti di sigarette e di gratta e vinci, per poi darsi alla fuga. Secondo le indagini dei carabinieri, che nella casa dove Ialloggiava avevano rinvenuto sigarette e grattini (c’erano 25 biglietti, di cui 21 con seriale coincidente con quelli che erano stati presi dalla tabaccheria), l’uomo avrebbe incassato la vincita di 30 euro da uno dei biglietti portati via dalla tabaccheria. I carabinieri lo avevano fermato e portato in carcere, a Montacuto. Durante l’udienza di convalida il 40enne si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice ha confermato la misura in carcere.