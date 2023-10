Il rapinatore in ciabatte. Le scuse, poi i domiciliari

Si è scusato, si è impegnato a risarcire i danni e ha espresso il suo dispiacere per le persone coinvolte dal suo gesto e per la delusione causata ai familiari Alessandro Zecchini, l’ex ristoratore maceratese che martedì sera ha infilato due tentate rapine e una riuscita, tra Piediripa e Civitanova. Alla fine è stato scarcerato, ma dovrà rimanere a casa agli arresti domiciliari. Ieri mattina per lui, difeso dagli avvocato Donatello Prete e Domenico Biasco, si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi, in videocollegamento con il carcere di Montacuto. I difensori hanno messo in luce la natura del 50enne, evidenziando l’occasionalità della condotta, dettata da motivazioni che nei prossimi giorni saranno portate all’attenzione della procura. Su questo, gli avvocati Prete e Biasco stanno raccogliendo tutta la documentazione utile a far capire quali fossero le condizioni del maceratese.

Zecchini ha voluto comunque esprimere il suo rammarico per quei fatti, chiedendo scusa alle persone che aveva rapinato o tentato di rapinare, e soprattutto ai familiari: "È consapevole di dover ricomporre il legame reciso dal dispiacere e la delusione arrecata ai suoi affetti più cari", hanno detto i difensori. Il giudice Bellesi ha condiviso le argomentazioni difensive, respingendo la richiesta di custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura e applicando invece i domiciliari con il braccialetto elettronico: il 50enne potrà lasciare il carcere e andare a casa. "Nei prossimi giorni ci attiveremo per proseguire il lavoro appena iniziato per un percorso più idoneo alle esigenze di Alessandro Zecchini", hanno concluso gli avvocati Prete e Biasco. Martedì sera, il maceratese è uscito di casa con le ciabatte di plastica, un asciugamano per coprire la targa dell’auto e un coltello a serramanico. Prima si è presentato alla pizzeria Borgo Antico di Piediripa, minacciando il titolare con il coltello per avere l’incasso, ma il titolare lo ha spinto fuori dal locale. Poi all’autogrill in superstrada, la barista ha iniziato a urlare e anche qui è stato messo in fuga. Infine in un negozio di kebab a Civitanova ha portato via 150 euro dalla cassa. In superstrada è stato raggiunto dalle Volanti, che lo hanno fermato a Macerata.