Il rapporto sulla sussidiarietà al Lauro Rossi

Domani alle 18, al teatro Lauro Rossi, Emilio Colombo, Paolo Venturi, Lorenza Violini e Giorgio Vittadini presentano il loro rapporto sulla sussidiarietà 2023/2024. "Si tratta di un appuntamento importante a conclusione della serie di iniziative che abbiamo organizzato, uno strumento che ha offerto conoscenze, competenze, momenti di dialogo, di condivisione e di laboratorio con particolare attenzione all’applicazione delle nuove regole, a quelle che sono le diverse scelte gestionali a disposizione degli enti locali, alle fasi implicate nella coprogrammazione dei servizi e alle modalità per gestirle – interviene l’assessore Marco Caldarelli –. Ora il rapporto non solo analizza lo stato attuale delle iniziative di sussidarietà, ma offre anche spunti per future politiche". Dopo i saluti del sindaco Sandro Parcaroli e del governatore Francesci Acquaroli, Guido Canavesi, direttore della scuola di specializzazione in diritto sindacale di Unimc, presenterà il rapporto. Interverranno Lucia Albano, Simone Bucchi, Maurizio Mandolini, Luigino Quarchioni e Maria Elena Tartari. Il lavoro è incentrato sull’individuazione dei fattori che possano garantire l’universalità del welfare e la qualità delle prestazioni e sull’approfondimento del ruolo che la cultura della sussidiarietà svolge.