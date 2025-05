Il rapporto tra padri e figli, un’esposizione ispirata a Klee

Tutto l’orizzonte azzurra di folgori fosforescenti. Crescere padri, riconoscersi figli. Questo è il titolo della mostra che sarà inaugurata oggi alle 17, in Piazza McZee, via Nazario 3 a Montecassiano. Un’esposizione che attraversa il territorio profondo e spesso poco esplorato del legame tra padri e figli. Lo fa attraverso lo sguardo e il lavoro di sei artisti: Nicola Alessandrini (foto), Marco Biancucci, Ado Brandimarte, Mauro Corinti, Maicol & Mirco, Enrico Pantani. A curare la mostra, patrocinata dal Comune di Montecassiano, è Michele Gentili. Il titolo è tratto da una poesia di Paul Klee, artista per cui la paternità fu un’esperienza luminosa e creativa. Il suo rapporto con il figlio Felix diventa qui un riferimento poetico da cui partire per riflettere su un tema spesso silenziato nel discorso pubblico e nell’immaginario culturale. Parlare oggi di padri e figli significa sottrarre la figura paterna a un’idea monolitica di autorità e ridarle la luce della cura, della fragilità, della presenza. Parlare di questo rapporto attraverso l’arte significa renderne visibili pieghe, eredità, silenzi e possibilità di cambiamento. Ingresso libero. Info: 340.0569345, info.mczee@gmail.com.