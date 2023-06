Il rebus degli affitti per gli studenti "Discriminati meridionali e stranieri"

"Nel breve è prioritario risolvere la sfida degli affitti. Non solo manca la disponibilità di alloggi, ma ci sono determinate categorie di studenti che vengono discriminate dai proprietari di appartamenti. Vengono rifiutati sia i ragazzi del Sud Italia sia quelli stranieri. Per non parlare di un problema mai risolto, e cioè che le ragazze vengono preferite ai ragazzi, lasciando a questi ultimi ben poche possibilità". A fare il punto sulla situazione degli universitari è Dario D’Urso, presidente del Consiglio degli studenti Unimc: "A diversi in cerca di una casa è stato risposto ‘Non affittiamo a gente del Sud o a stranieri’ – prosegue D’Urso, al cui fianco c’è Matteo Musto, segretario del Consiglio degli studenti Unimc –. A volte questo concetto si trova specificato anche sui social, senza nessun pudore. A una ragazza con nome e cognome stranieri, che peraltro è cresciuta in Italia, è stato detto addirittura: ‘Quando risolverai questo handicap, potremo riparlare di affitto’. È tutto assurdo. Abbiamo inviato un questionario sugli affitti e finora ci sono arrivate circa 400 risposte, contiamo di estendere l’indagine anche grazie alla piattaforma Unimc. Tra privati ed Erdis, bisogna individuare nuovi alloggi, ne beneficerebbero tutti". Alla fine, chi non trova casa fa con il passaparola o cerca sui social. "Il rettore ha la forte volontà di fare qualcosa per il problema affitti, e questo è importantissimo per noi – sottolinea D’Urso –, il rapporto tra studenti e governance dell’ateneo è più vivo che mai e il lancio di questa campagna di iscrizioni lo dimostra. Ma i problemi ci sono, anche, ad esempio, sul fronte dei trasporti, e vanno affrontati insieme. Ecco perché speriamo che sia approvato quanto prima il regolamento del Consiglio degli studenti, così sarà tutto più regolato". "Lo approveremo a breve – assicura il rettore John McCourt –, è una priorità. Ci metteremo d’impegno per affrontare e risolvere le sfide degli alloggi e dei trasporti". Musto viene dalla Basilicata, D’Urso dalla Sicilia. "Il mio esempio è emblematico – racconta D’Urso –, dopo aver frequentato la triennale in Beni culturali a Catania sono venuto a Macerata per l’open day e sono rimasto molto colpito dall’offerta formativa e dall’ottima qualità della vita, che ha un costo non elevato. La comunità cittadina accoglie quella studentesca, è fondamentale che anche i proprietari degli appartamenti si rendano conto che gli universitari rappresentano una delle componenti maggiori della città e andrebbero valorizzati, anche per la ricaduta importante sulle attività commerciali, culturali, sportive cittadine".

Chiara Gabrielli