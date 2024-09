Il recanatese Virnicchi sul podio a Bologna

Si sono tenuti a Bologna i campionati italiani di tiro a segno. Un evento che conclude la stagione agonistica 2024. Nel tiro con la pistola standard - gruppo C - si è distinta la sezione di Osimo che ha visto sul podio più alto il bravissimo Matteo Bondini seguito al secondo posto dal Recanatese Tommaso Virnicchi (nella foto il primo a sinistra) classe 1954 che già a luglio si era distinto ai campionati nazionali veterani. I partecipanti sono stati circa 2.100 divisi quasi esattamente tra uomini e donne, nelle fasce di età allievi, ragazzi, juniores, uomini, donne, master e paralimpici e in tutte le quindici specialità Issf (International Shooting Sport Federation) di pistola e carabina, in pratica i migliori 20-30 di ogni n specialità per ciascuna fascia di età, esclusivamente su invito della Federazione. La gara di pistola standard è così denominata in quanto l’attrezzo sportivo è una pistola cal. 22LR con determinate limitazioni di forma, peso e dimensioni. Il punteggio di Bondini è stato di 540 punti, quello di Virnicchi 527 punti, il terzo, Sbardellati, di Firenze, 526 la gara di Pistola Standard ha visto complessivamente 45 convocati.

ast. t.