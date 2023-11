Il recupero della carcassa di una tartaruga costa 109 euro

Una carcassa di tartaruga è stata recuperata nell’area portuale di Civitanova il 30 ottobre dopo la segnalazione fatta dalla Capitanera

di Porto.

Per il ritiro, per il trasporto e anche per lo smaltimento della carcassa recuperata il Comune di Civitanova si è affidato alla ditta Pelli Grezze Centro

Italla Srl di San Severino.

Il costo totale

dell’operazione ammonta

a 109 euro.