Il regalo del "Cuore Adriatico"

Grande festa, allo Shada, per i 10 anni del centro commerciale "Cuore Adriatico". Durante i festeggiamenti, l’azienda ha consegnato un assegno di 5mila euro al sindaco Fabrizio Ciarapica e all’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti, per realizzare, tramite l’associazione Arcieri di Civitanova, un progetto redatto dagli studenti del liceo Da Vinci nell’ambito del premio "Ambasciatore della transizione ecologica". Il progetto consiste nel recupero naturalistico di un’area comunale inutilizzata, in via Marinetti, attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive, la creazione di percorsi pedonali sterrati e l’installazione di bacheche illustrative. "Congratulazioni al Cuore Adriatico per l’importante traguardo raggiunto - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e grazie per questa donazione con la quale andremo a riqualificare un’area della città e a realizzare un’idea degli studenti del liceo Da Vinci".