Il regalo del questore, olio di Capaci ai vescovi. Marconi e Massara

Anche quest’anno il questore Luigi Silipo ha donato al vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e all’arcivescovo di Camerino Francesco Massara l’olio prodotto a Capaci. La consegna è avvenuta ieri mattina. Come spiega la lettera di accompagnamento del questore di Palermo Vito Calvino, "a pochi passi dal luogo in cui morirono per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, la moglie di Antonio Montinaro, Tina Martinez Montinaro ha voluto che nascesse un giardino con un albero d’ulivo dedicato a ogni vittima innocente della barbarie mafiosa. Nel periodo pasquale dello scorso anno, l’olio, frutto di quegli ulivi, è stato inviato a tutte le diocesi italiane per essere consacrato e divenuto sacro Crisma". Il vescovo Marconi ha ringraziato per l’iniziativa, di grande valore simbolico. A sua volta il questore Silipo si è detto grato dell’opportunità di farsi portatore di un dono dal valore tanto pregnante. L’olio di Capaci sarà consacrato nel Crisma la mattina del Giovedì Santo, nel corso della messa che il vescovo celebrerà nella cattedrale di San Giovanni.