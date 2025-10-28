Il regalo di Iginio Straffi. Giochi a Villa Cozza, nuova vita per il parco

"Giocavo in questo parco da piccolo, il dono significa che i bambini di oggi possono ancora socializzare e fare amicizie, nel tempo degli smartphone, fisicamente". Iginio Straffi, Ceo di Rainbow, gruppo che si occupa di produzione e animazione, ha regalato a titolo personale dei giochi per bambini al parco di Villa Cozza. "Per me è un piacere contribuire a far sì che il parco continui a vivere. Qui giocavamo a calcio, parlavamo, ci scambiavamo le figurine – ricorda l’imprenditore, che oggi ha sessant’anni –. È dovere degli imprenditori restituire alla comunità il successo che abbiamo avuto. Da anni siamo impegnati tra Recanati e Loreto, dove ha sede l’azienda, ma anche a Civitanova e Macerata, dove sono nate belle iniziative, scuole, eventi e musei. La formazione è fondamentale per aiutare i nostri ragazzi ad essere competitivi con chi ha possibilità di frequentare scuole all’avanguardia". La Rainbow produce la serie animata delle Winx, tornata in tv da meno di un mese dopo anni. "Stiamo ricevendo ottimi risultati d’ascolto, speriamo possano far breccia nel cuore delle nuove generazioni", conclude Straffi. L’assessore ai parchi urbani Paolo Renna spiega, a proposito della donazione, che "è bello vedere l’appartenenza a Macerata di persone importanti come lui. Volevamo anche valorizzare questo parco, l’unico della zona. È bellissimo. Quando ci siamo insediati era abbandonato, messo male, abbiamo dovuto togliere i giochi per tutelare la sicurezza dei bambini – chiarisce Renna –. Vorrei ringraziare la ditta Tlf, che ha costruito i giochi e ci ha donato l’altalena. Noi avevamo chiesto il castello e l’altalena a cesto". Renna aggiorna anche rispetto alla situazione dei giardini Diaz: "Manca la fornitura del legno delle panchine. Sollecitiamo ogni giorno la ditta che ha l’appalto integrato, che ha l’esecutivo e la direzione dei lavori. Lì le piante stavano morendo, ne abbiamo sostituite quaranta. Ci interessa fare bene il lavoro. Sarà poi il turno, con la rigenerazione di Macerata Go green con cui si stanno partendo i lavori ai giardini Micheletti, alle Vergini, di Fontescodella e del Sasso d’Italia". All’inaugurazione dei nuovi, colorati giochi hanno partecipato dei bambini dell’asilo di villa Cozza, che subito si sono lanciati sugli scivoli e corso contenti nei corridoi del castello. Il consigliere comunale Marco Bravi ha avuto l’idea di coinvolgere Straffi, e spiega che "quando un anno fa la gestione del parco è andata ad Ircr e Comune, l’ho chiamato e lui si è mostrato disponibile e interessato. Vedere qui bambini e anziani è molto bello, speriamo la prossima primavera questo parco torni ad essere vivo".