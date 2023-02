Il regista e scrittore Severgnini protagonista alla biblioteca Filelfica

Sabato, alle 17.30 all’auditorium della biblioteca Filelfica a Tolentino, il regista e scrittore Michelangelo Severgnini presenterà, in esclusiva regionale, il libro-lungometraggio di denuncia "L’urlo. Schiavi in cambio di petrolio".

Uno spietato e discusso resoconto filmico e narrativo dell’accordo che ha portato, in Libia, alla crudele oppressione di migliaia di esseri umani in cambio di "oro nero". Questo appuntamento dà il via alla seconda edizione della rassegna di geopolitica e storia critica delle Marche "Kronokermesse. Non farti divorare dal tempo. Leggilo!", da un’idea del giornalista Fabrizio Baleani.