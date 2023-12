Il regista Giacconi premiato al "Torino Film Festival"

Al Torino Film Festival 2023 ha ottenuto il premio per il miglior film del concorso "Documentari italiani". Il regista tolentinate Riccardo Giacconi, classe 1985, ha conquistato il TFF con il suo "Giganti Rosse", un lungometraggio girato soprattutto a Tolentino nell’estate 2022. È un artista visivo e documentarista; ha studiato arti visive all’Università IUAV di Venezia. Il suo lavoro è stato presentato in varie esposizioni personali, come Grazer Kunstverein (Graz), Arge kunst (Bolzano), FRAC Champagne-Ardenne (Reims). Ha presentato i suoi film in diversi festival, fra cui il New York Film Festival, l’International Film Festival Rotterdam, la Mostra del Cinema di Venezia, Visions du Réel, il FID Marseille, dove ha vinto il Grand Prix del Concorso Internazionale nel 2015, e il Bellaria Film Festival, dove ha vinto il premio del Concorso Gabbiano nel 2023. Ha co-fondato il festival di ascolto Helicotrema e il laboratorio di narrazione sonora Botafuego, e collabora con il programma Tre Soldi di Rai Radio 3. È professore alla School of the Museum of Fine Arts alla Tufts University, Boston.

Giacconi, com’è nato il documentario?

"Giganti Rosse è un lungometraggio girato soprattutto a Tolentino, nell’estate 2022. Racconta di qualche giorno d’estate di due sorelle e un fratello, che si ritrovano nella loro casa d’infanzia. Carlotta aspira a essere attrice, ma per lavoro registra audiolibri. Sua sorella minore, Emilia, e suo fratello maggiore vengono a trovarla per qualche giorno, e i tre si ritrovano nella piccola città dove sono cresciuti. A poco a poco riaffiora un episodio vissuto insieme due anni prima: un atto di violenza in cui sono stati coinvolti. Non è un documentario d’osservazione, perché al centro del dispositivo narrativo ci sono tre personaggi di finzione. Però, le diverse scene sono registrate all’interno di un gruppo familiare che ha reagito, senza copioni né preparazione, al rimescolamento di ruoli causato da queste tre presenze".

Cast e maestranze sono del posto?

"Per la maggior parte sì. In particolare, le due protagoniste sono Sibilla Scinti Roger e Marta Ramadori, entrambe cresciute nella provincia di Macerata".

Come, quest’opera, parla del territorio?

"Abbiamo cercato di raccontare una storia che avesse a che fare con un luogo specifico, ispirato a quello in cui sono cresciuto, cioè Tolentino. Infatti, nonostante né io né Marta né Sibilla abitiamo al momento nelle Marche, "Giganti Rosse" è parlato con l’accento, la cadenza che abbiamo assorbito nell’infanzia e nell’adolescenza".

Progetti in cantiere?

"L’estate scorsa, sempre a Tolentino, abbiamo registrato altre immagini, azioni e conversazioni per raccontare un’altra storia, usando alcuni degli stessi metodi di "Giganti Rosse". Sarà però una struttura narrativa molto diversa, legata al mestiere della radio e della narrazione sonora".