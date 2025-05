Il restauratore di Raffaello ospite del Centro studi storici maceratesi

Dopodomani alle 16.30, alla biblioteca Mozzi Borgetti, Simone Settembri terrà una conferenza dal titolo "De insigniis et armis. Gli stemmi e le imprese nella sala di Costantino in Vaticano". Ospite del Centro studi storici maceratesi, Settembri racconterà della sua straordinaria esperienza come restauratore di una delle più importanti opere artistiche realizzate da Raffaello Sanzio. Lavorando ai restauri delle stanze del pittore marchigiano in Vaticano, il moglianese Settembri ha avuto modo di studiare gli stemmi e le imprese dipinte nelle decorazioni dell’ambiente, con lo scopo di datare con più correttezza le fasi di esecuzione e dei successivi restauri e di stabilire con maggior precisione i committenti dell’opera. Il programma dell’incontro prevede un’introduzione da parte di Alberto Meriggi, presidente del Centro studi, e un confronto con il pubblico. Settembri parlerà dello svolgimento dei lavori, presenterà immagini inedite, riferirà aneddoti e renderà note interessanti scoperte riguardanti l’iconografia dell’opera.